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    Расписание матчей 04-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
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    Португалия. Примейра (2019/2020), 25 тур
    4 июня, четверг
    20:00
    Маритиму
    1:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    4 июня, четверг
    21:15
    Бенфика
    0:0
    Тондела
    Матч завершен
    4 июня, четверг
    23:15
    Витория Гимараеш
    2:2
    Спортинг
    Матч завершен
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