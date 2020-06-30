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    Расписание матчей 30-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 25 тур
    30 июня, вторник
    18:00
    Локомотив
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    20:30
    ЦСКА
    2:0
    Спартак
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 29 тур
    30 июня, вторник
    19:00
    Фамаликан
    0:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    21:15
    Витория Гимараеш
    2:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    23:30
    Риу Аве
    4:3
    Брага
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 40 тур
    30 июня, вторник
    19:00
    Миллуолл
    1:1
    Суонси
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    20:00
    Барнсли
    2:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    20:00
    Кардифф
    0:0
    Чарльтон
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    20:00
    Рединг
    0:3
    Брентфорд
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    20:30
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    21:45
    Лидс
    1:1
    Лутон Таун
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    21:45
    Уиган Атлетик
    3:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 29 тур
    30 июня, вторник
    20:30
    Торино
    1:2
    Лацио
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    22:45
    Дженоа
    1:3
    Ювентус
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 33 тур
    30 июня, вторник
    20:30
    Мальорка
    5:1
    Сельта
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    22:00
    Леганес
    0:3
    Севилья
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    23:00
    Барселона
    2:2
    Атлетико
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 9 тур, группа B
    30 июня, вторник
    21:30
    Альтах
    1:2
    Аустрия
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    21:30
    Маттерсбург
    4:1
    Тироль
    Матч завершен
    30 июня, вторник
    21:30
    Адмира Ваккер
    0:3
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 27 тур
    30 июня, вторник
    21:30
    Серветт
    1:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 32 тур
    30 июня, вторник
    22:15
    Брайтон
    0:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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