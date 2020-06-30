май 2020
июнь 2020
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 25 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 29 тур
30 июня, вторник
19:00
Матч завершен
30 июня, вторник
21:15
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 40 тур
30 июня, вторник
20:30
Матч завершен
30 июня, вторник
21:45
Матч завершен
30 июня, вторник
21:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2019/2020), 29 тур
Испания. Примера (2019/2020), 33 тур
Австрия. Бундеслига (2019/2020), 9 тур, группа B
30 июня, вторник
21:30
Матч завершен
30 июня, вторник
21:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2019/2020), 27 тур
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 32 тур
30 июня, вторник
22:15
Матч завершен