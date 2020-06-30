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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 30 июня 2020
Локомотив
30.06.2020, вторник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
90+5'
А. Миранчук
14'
Д. Радонич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Ж. Мариу
90'
+5
90'
+2
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Глушенков
Желтая карточка
Эдер
87'
81'
Желтая карточка
Е. Фролов
Желтая карточка
Б. Идову
75'
73'
Вторая желтая
С. Хади
71'
Желтая карточка
С. Хади
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
С. Кверквелия
69'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
57'
57'
Замена
С. Хади
️️️️
Т. Бурлак
51'
Желтая карточка
А. Гацкан
Вторая желтая
В. Игнатьев
50'
Желтая карточка
В. Чорлука
48'
46'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Радонич
46'
Замена
П. Антон
️️️️
Д. Попович
45'
+2
Желтая карточка
Д. Кабутов
40'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
М. Зеффан
33'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
А. Коченков
️️️️
Гилерме
33'
Желтая карточка
В. Игнатьев
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Радонич
10'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
22
Денис Попович
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
30
Идову
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
24
Эдер
3-4-2-1
39
Фролов
70
Кабутов
50
Лысцов
90
Бурлак
2
Зеффан
94
Тимофеев
8
Гацкан
2
Полуяхтов
22
Попович
9
Радонич
10
Глушенков
1
Гилерме
1
Коченков
1
Коченков
1
Гилерме
4
Кверквелия
27
Живоглядов
27
Живоглядов
4
Кверквелия
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Бурлак
7
Хади
7
Хади
90
Бурлак
9
Радонич
77
Зиньковский
77
Зиньковский
9
Радонич
2
Зеффан
4
Чичерин
4
Чичерин
2
Зеффан
22
Попович
5
Антон
5
Антон
22
Попович
10
Глушенков
11
Терехов
11
Терехов
10
Глушенков
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
4
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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