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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Лутон Таун
Лидс - Лутон Таун: обзор матча 30 июня 2020
Лидс
30.06.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
63'
С. Даллас
50'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Лутон Таун
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
С. Даллас
90'
+4
88'
Желтая карточка
Д. Коллинс
87'
Желтая карточка
Д. Поттс
79'
Желтая карточка
Г. Корник
64'
Замена
L. Bolton
️️️️
Д. Хилтон
ГОЛ! 1:1!
С. Даллас
63'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
М. Клих
61'
55'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Корник
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Г. Берарди
46'
46'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. МакМанаман
Замена
Г. Берарди
️️️️
Л. Купер
12'
2'
Желтая карточка
К. МакМанаман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Уайт
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
11
Кошта
3-2-3-1
21
Слуга
15
Брэдли
20
Картер-Викерс
2
14
Бри
5
Пирсон
8
Танниклифф
17
Мпанцу
20
МакМанаман
14
Хилтон
Берарди
7
Алиоски
7
Алиоски
Берарди
6
Купер
28
Берарди
28
Берарди
6
Купер
15
Даллас
16
Шеклтон
16
Шеклтон
15
Даллас
43
Клих
19
Эрнандес
19
Эрнандес
43
Клих
14
Хилтон
8
8
14
Хилтон
20
МакМанаман
23
Корник
23
Корник
20
МакМанаман
Остались в запасе
Лидс
Лутон Таун
30
Kamil Miazek
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
30
Kamil Miazek
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Лидс - Лутон Таун
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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