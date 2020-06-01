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    Расписание матчей 01-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Дания. Суперлига (2019/2020), 25 тур
    1 июня, понедельник
    15:00
    Рандерс
    0:1
    Хобро
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    17:00
    Мидтьюлланд
    0:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    19:00
    Люнгбю
    1:4
    Копенгаген
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    21:00
    Орхус
    1:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 29 тур
    1 июня, понедельник
    21:30
    Кельн
    2:4
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
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