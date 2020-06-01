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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Хобро
Рандерс - Хобро: обзор матча 01 июня 2020
Рандерс
01.06.2020, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Хобро
36'
Э. Бабаян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Хобро
85'
Замена
J. Tjornelund
️️️️
M. Haarup
Замена
Т. Клюснер
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
84'
Замена
M. Nielsen
️️️️
С. Пизингер
84'
82'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
I. Louati
Замена
М. Эго
️️️️
М. Греве
71'
Замена
J. Thomsen
️️️️
Й. Лауридсен
58'
Желтая карточка
Т. Кеинде
56'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ф. Лауэнборг
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Бабаян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
2
Simon Jakobsen
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
P. J. Boge
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
0
I. Louati
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
0
J. Thomsen
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
0
O. Thychosen
ЦФ
4-4-3
15
Копплин
15
Марксен
17
Лауридсен
8
Пизингер
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
28
Ремер
45
Камара
17
Риис
30
Карльгрен
4-4-2
1
24
0
0
2
12
Каппис
0
12
Педерсен
11
Сабби
0
11
Бабаян
17
Лауридсен
0
0
17
Лауридсен
8
Пизингер
0
0
8
Пизингер
14
Лауэнборг
24
Кеинде
24
Кеинде
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
45
Эго
45
Эго
17
Греве
6
6
0
0
0
0
0
16
Киркеволд
16
Киркеволд
0
Остались в запасе
Рандерс
Хобро
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
13
Adrian Kappenberger
ВР
32
Hamse Hussein
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
0
O. Thychosen
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Остались в запасе
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
32
Hamse Hussein
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
0
O. Thychosen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Йонас Даль
Статистика матча Рандерс - Хобро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Информация о матче
Стадион:
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Рандерс
Хобро
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2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
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1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
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2022.02.18 01:13
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2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
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