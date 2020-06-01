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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Копенгаген
Люнгбю - Копенгаген: обзор матча 01 июня 2020
Люнгбю
01.06.2020, понедельник, 19:00
Дания. Суперлига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Копенгаген
33'
Р. Фалк-Йенсен
73'
М. Дарами
86'
П. Бьель (П)
90+5'
К. Бартолец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Копенгаген
90'
+5
ГОЛ! 0:4!
К. Бартолец
Желтая карточка
K. Enghardt
90'
+4
Замена
L. Nielsen
️️️️
Ф. Гиткьяер
89'
88'
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Бьель
86'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
П. Бьель
84'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
М. Дарами
84'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
K. Enghardt
️️️️
М. Вестергор
79'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Ф. Винтер
79'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Дарами
Пас отдал
П. Бенгтссон
Желтая карточка
Н. Гертсен
64'
Замена
️️️️
М. Ремер
63'
Замена
G. Marcussen
️️️️
Р. Корлу
63'
61'
Замена
М. Сантос
️️️️
М. Кауфманн
Желтая карточка
Р. Корлу
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалк-Йенсен
Пас отдал
М. Дарами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
20
Каспер Йоргенсен
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
7
G. Marcussen
ЦП
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
3-4-3
30
Миккельсен
5
Грегор
28
Гертсен
3
Винтер
28
Вестергор
8
Ремер
20
Йоргенсен
8
7
Нильсен
26
Гиткьяер
10
Корлу
4-3-2-1
1
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
6
Бьелланд
19
Бенгтссон
6
Стаге
8
Фалк-Йенсен
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
29
Кауфманн
28
Вестергор
0
0
28
Вестергор
26
Гиткьяер
3
3
26
Гиткьяер
3
Винтер
5
Тшиемб
5
Тшиемб
3
Винтер
10
Корлу
7
7
10
Корлу
8
Фалк-Йенсен
16
Овьедо
16
Овьедо
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
2
Бартолец
2
Бартолец
16
Бьель
9
Дарами
20
Мудражия
20
Мудражия
9
Дарами
29
Кауфманн
27
Сантос
27
Сантос
29
Кауфманн
Остались в запасе
Люнгбю
Копенгаген
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Адам Серенсен
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Адам Серенсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Люнгбю - Копенгаген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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