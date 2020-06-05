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    Расписание матчей 05-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 12 тур
    5 июня, пятница
    19:00
    Смолевичи
    4:1
    Городея
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 25 тур
    5 июня, пятница
    21:00
    Санта-Клара
    3:2
    Брага
    Матч завершен
    5 июня, пятница
    23:15
    Авеш
    0:2
    Белененсеш
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 30 тур
    5 июня, пятница
    21:30
    Фрайбург
    1:0
    Боруссия
    Матч завершен
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