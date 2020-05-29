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    Расписание матчей 29-05-2020

    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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    Белоруссия. Высшая лига 2020, 11 тур
    29 мая, пятница
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:1
    Смолевичи
    Матч завершен
    29 мая, пятница
    20:00
    Городея
    0:2
    Неман
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 25 тур
    29 мая, пятница
    20:00
    Силькеборг
    0:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 29 тур
    29 мая, пятница
    21:30
    Фрайбург
    0:1
    Байер
    Матч завершен
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