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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 29 мая 2020
Фрайбург
29.05.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Байер
54'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
90'
+2
Желтая карточка
Н. Амири
85'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Л. Бэйли
81'
Желтая карточка
Л. Аларио
Замена
К. Чан Хун
️️️️
В. Грифо
75'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Хелер
75'
Замена
М. Франтц
️️️️
Р. Кох
75'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Р. Салаи
66'
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Кюблер
66'
66'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Хаверц
62'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Д. Синкгравен
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Бэйли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-3-2-2
1
Шволов
3
Хайнц
3
Линхарт
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
4-1-2-1-2
1
Градецки
4
Та
5
Бендер
15
Драгович
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
7
Вирц
17
Бэйли
29
Хаверц
32
Грифо
22
Чан Хун
22
Чан Хун
32
Грифо
17
Кюблер
5
Гульде
5
Гульде
17
Кюблер
7
Салаи
7
Шмид
7
Шмид
7
Салаи
4
Кох
8
Франтц
8
Франтц
4
Кох
9
Хелер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Хелер
29
Хаверц
19
Диаби
19
Диаби
29
Хаверц
17
Бэйли
12
Тапсоба
12
Тапсоба
17
Бэйли
24
Синкгравен
27
Аларио
27
Аларио
24
Синкгравен
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фрайбург - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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