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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Неман
Городея - Неман: обзор матча 29 мая 2020
Городея
29.05.2020, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Неман
67'
Г. Кадымян (П)
76'
М. Яблонский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - Неман
90'
+3
Желтая карточка
З. Марушич
77'
Замена
Г. Кантария
️️️️
E. Leshko
76'
ГОЛ! 0:2!
М. Яблонский
Замена
S. Sazonovich
️️️️
Д. Игнатенко
73'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кадымян
Желтая карточка
I. Baglay
62'
Желтая карточка
D. Baiduk
55'
53'
Замена
С. Курганский
️️️️
В. Жуковский
50'
Красная карточка
Д. Дударь
46'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Рассадкин
21'
Желтая карточка
E. Leshko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦП
0
L. Sajcic
ЦФ
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Городея
24
Gleb Efimov
ВР
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
0
Y. Volovik
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
3-2-1-1
1
44
Шестиловский
16
3
Игнатенко
12
2
Яскович
39
0
3-5-3
4
Васильев
28
0
11
Жуковский
24
Якимов
28
Забелин
32
Марушич
46
Легчилин
91
Дударь
88
Рассадкин
92
Кадымян
3
Игнатенко
27
27
3
Игнатенко
0
8
Кантария
8
Кантария
0
88
Рассадкин
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Рассадкин
11
Жуковский
19
Курганский
19
Курганский
11
Жуковский
Остались в запасе
Городея
Неман
24
Gleb Efimov
ВР
0
Y. Volovik
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
24
Gleb Efimov
ВР
0
Y. Volovik
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Городея - Неман
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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