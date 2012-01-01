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    Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место

    В чемпионате Белоруссии сменился лидер. На первое место после победы над «Городеей» вышло «Торпедо-БелАЗ».

    Начиная с первого тайма, хозяева играли в большинстве. Дублем отметился бразилец Липе Велозо.

    Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 9-й тур

    Торпедо-БелАЗ – Городея – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Велозо, 26; 2:0 – Велозо, 53; 2:1 – Сайчич, 74; 3:1 – Хачатурян, 77.

    Удаления: нет – Сазонович, 31 (вторая ж.к.).

    Календарь Высшей лиги

    Турнирная таблица Высшей лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      Граф2019 1 час назад

      удивительно! 20.15 ... матч назначен на 20.00- счет есть , а футбола нет! бульбаши! что с них возмешь...

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