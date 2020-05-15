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Материалы

Торпедо-БелАЗ - Городея

15.05.2020, Пятница, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Торпедо-БелАЗ - Городея
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 16:45 Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея
4 тур
20 апреля, суббота 19:00 Городея 0:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
20 тур
31 августа, пятница 17:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Городея
5 тур
29 апреля, воскресенье 19:30 Городея 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 3:2 Городея
9 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Городея 3:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Городея 3:3 Торпедо-БелАЗ
14 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Городея
Беларусь. Высшая лига 2012
Стыковой матч,
ответный матч		 2 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Городея
Беларусь. Высшая лига 2012
Стыковой матч,
первый матч		 29 ноября, четверг 14:00 Городея 1:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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    Рейтинг: +2994

    Play 15 мая 2020, 18:33

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