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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Городея
Торпедо-БелАЗ - Городея: обзор матча 15 мая 2020
Торпедо-БелАЗ
15.05.2020, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Городея
77'
А. Хачатурян
74'
L. Sajcic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Городея
Замена
Д. Левицкий
️️️️
А. Хачатурян
88'
79'
Замена
Y. Volovik
️️️️
A. Sorokin
ГОЛ! 1:1!
А. Хачатурян
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
L. Sajcic
74'
Пенальти не реализован!
L. Sajcic
Замена
Д. Антилевский
️️️️
Н. Николаевич
71'
Замена
Д. Юсов
️️️️
В. Горбачик
69'
58'
Замена
Д. Яскович
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
Н. Николаевич
45'
+2
41'
Замена
D. Baiduk
️️️️
M. Shibun
38'
Желтая карточка
M. Joksimović
31'
Вторая желтая
S. Sazonovich
14'
Желтая карточка
S. Sazonovich
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
0
L. Sajcic
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Городея
24
Gleb Efimov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
0
Y. Volovik
ЦП
0
A. Volovich
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
3-1-5-1
30
Сямук
16
Алисейко
26
Бордачев
88
Яшин
8
Капленко
20
Велозо
35
Хачатурян
22
Рамос
13
Николаевич
19
Устинов
33
Горбачик
3-2-2-2
1
9
Пушняков
72
Позняк
27
16
12
39
0
9
Архипов
0
33
Горбачик
28
Юсов
28
Юсов
33
Горбачик
13
Николаевич
90
Антилевский
90
Антилевский
13
Николаевич
35
Хачатурян
11
Левицкий
11
Левицкий
35
Хачатурян
0
0
0
0
9
Архипов
2
Яскович
2
Яскович
9
Архипов
39
0
0
39
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Городея
6
Кирилл Премудров
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
24
Gleb Efimov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
Остались в запасе
6
Кирилл Премудров
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
24
Gleb Efimov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Городея
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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