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    Расписание матчей 26-05-2020

    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 25 тур
    26 мая, вторник
    19:00
    Яблонец
    1:0
    Фастав
    Матч завершен
    26 мая, вторник
    19:00
    Словацко
    0:0
    Сигма
    Матч завершен
    26 мая, вторник
    19:00
    Пршибрам
    0:0
    Баник
    Матч завершен
    26 мая, вторник
    21:00
    Млада Болеслав
    0:1
    Славия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 28 тур
    26 мая, вторник
    19:30
    Боруссия
    0:1
    Бавария
    Матч завершен
    26 мая, вторник
    21:30
    Айнтрахт
    3:3
    Фрайбург
    Матч завершен
    26 мая, вторник
    21:30
    Вердер
    0:0
    Боруссия
    Матч завершен
    26 мая, вторник
    21:30
    Байер
    1:4
    Вольфсбург
    Матч завершен
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