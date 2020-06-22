май 2020
июнь 2020
Греция. Суперлига (2019/2020), 3 тур
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур, группа A
Дания. Суперлига (2019/2020), 1 тур, группа B
Италия. Серия А (2019/2020), 27 тур
Испания. Примера (2019/2020), 31 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 28 тур
22 июня, понедельник
21:00
Матч завершен
22 июня, понедельник
21:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 30 тур
22 июня, понедельник
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 28 тур
22 июня, понедельник
23:00
Матч завершен