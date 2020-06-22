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    Расписание матчей 22-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2019/2020), 3 тур
    22 июня, понедельник
    19:30
    Ларисса
    3:1
    Волос
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    20:00
    ПАС Ламия
    0:1
    Паниониос
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур, группа A
    22 июня, понедельник
    19:30
    Динамо
    2:1
    Колос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 1 тур, группа B
    22 июня, понедельник
    20:00
    Люнгбю
    1:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 27 тур
    22 июня, понедельник
    20:30
    Лечче
    1:4
    Милан
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    20:30
    Фиорентина
    1:1
    Брешиа
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    22:45
    Болонья
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 31 тур
    22 июня, понедельник
    20:30
    Вильярреал
    2:2
    Севилья
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    23:00
    Леганес
    0:0
    Гранада
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 28 тур
    22 июня, понедельник
    21:00
    Аланьяспор
    2:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    21:00
    Антальяспор
    3:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 30 тур
    22 июня, понедельник
    22:00
    Манчестер Сити
    5:0
    Бернли
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 28 тур
    22 июня, понедельник
    23:00
    Портимоненси
    3:2
    Маритиму
    Матч завершен
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