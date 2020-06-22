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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Гранада
Леганес - Гранада: обзор матча 22 июня 2020
Леганес
22.06.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Гранада
90'
+4
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Д. Мачис
Замена
Б. Хиль
️️️️
К. Родригес
82'
Желтая карточка
Р. Перес
81'
77'
Замена
В. Диас
️️️️
К. Нева
74'
Желтая карточка
Я. Эррера
66'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Р. Сольдадо
Пенальти не реализован!
М. Анхель Герреро
65'
63'
Желтая карточка
К. Нева
Замена
Р. Росалес
️️️️
Ресио
56'
Желтая карточка
К. Родригес
50'
46'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Р. Азиз
Замена
Р. Ассале
️️️️
О. Родригес
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
Х. Эрасо
46'
45'
Желтая карточка
Д. Мачис
Желтая карточка
Х. Сильва
36'
23'
Желтая карточка
Антонин
Замена
О. Родригес
️️️️
Г. Каррийо
22'
Желтая карточка
У. Бустинса
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-3-1-2
25
Куэльяр
13
Родригес
4
Омеруо
33
Сильва
5
Бустинса
14
Эрасо
36
Ресио
21
Перес
24
Руйбаль
10
Герреро
9
Каррийо
4-2-2-2
1
Силва
20
Фулкье
22
Дуарте
24
Вальехо
21
Нева
12
Азиз
21
Эррера
7
Пуэртас
11
Мачис
70
Антонин
9
Сольдадо
13
Родригес
17
Хиль
17
Хиль
13
Родригес
9
Каррийо
14
Родригес
14
Родригес
9
Каррийо
36
Ресио
16
Росалес
16
Росалес
36
Ресио
14
Эрасо
16
Меса
16
Меса
14
Эрасо
Родригес
27
Ассале
27
Ассале
Родригес
21
Нева
16
Диас
16
Диас
21
Нева
11
Мачис
23
Диаш
23
Диаш
11
Мачис
12
Азиз
88
Брайс
88
Брайс
12
Азиз
9
Сольдадо
19
Вико
19
Вико
9
Сольдадо
Остались в запасе
Леганес
Гранада
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Леганес - Гранада
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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