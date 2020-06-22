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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Ризеспор
Антальяспор - Ризеспор: обзор матча 22 июня 2020
Антальяспор
22.06.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Ризеспор
3'
З. Гюмюш
73'
А. Яхович (П)
76'
E. Gülüm
90+9'
М. Шкода (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Ризеспор
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Шкода
Желтая карточка
E. Gülüm
90'
+8
Замена
G. Blanco
️️️️
А. Яхович
82'
ГОЛ! 3:0!
E. Gülüm
76'
73'
Желтая карточка
T. Ãetin
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Яхович
73'
64'
Замена
O. Ovacikli
️️️️
M. Morozyuk
Желтая карточка
З. Гюмюш
51'
47'
Желтая карточка
M. Morozyuk
46'
Замена
Ф. Болдрин
️️️️
Д. Гармаш
ГОЛ! 1:0!
З. Гюмюш
Пас отдал
Амилтон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
4-5-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
2
7
Балчи
16
Фреди
11
Гюмюш
10
23
Амилтон
88
Езмерт
18
Яхович
4-3-1-2
13
14
Фернандеш
17
Мельняк
55
3
Тальби
82
4
Ветрих
8
Торун
19
Гармаш
7
Шкода
81
Самудио
18
Яхович
19
19
18
Яхович
55
53
53
55
19
Гармаш
10
Болдрин
10
Болдрин
19
Гармаш
Остались в запасе
Антальяспор
Ризеспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
30
Zafer Gorgen
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Антальяспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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