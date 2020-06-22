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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Волос
Ларисса - Волос: обзор матча 22 июня 2020
Ларисса
22.06.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Волос
45+5'
G. Torje (П)
82'
G. Torje
90+3'
J. Bustos
15'
Т. Цоканис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Волос
ГОЛ! 3:1!
J. Bustos
Пас отдал
J. Luc Gbayara
90'
+3
Желтая карточка
G. Torje
90'
Желтая карточка
S. Filip
88'
87'
Замена
Х. Торрес
️️️️
I. Guarrotxena
ГОЛ! 2:1!
G. Torje
Пас отдал
J. Bustos
82'
78'
Желтая карточка
Х. Муньис
Желтая карточка
J. Bustos
77'
Замена
J. Bustos
️️️️
A. Secerovic
76'
Замена
S. Filip
️️️️
М. Музек
75'
68'
Вторая желтая
Э. Лирацис
60'
Желтая карточка
Э. Лирацис
54'
Замена
Х. Муньис
️️️️
В. Манцис
53'
Замена
К. Балояннис
️️️️
Т. Цоканис
Замена
N. Zizic
️️️️
С. Маркович
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
G. Torje
45'
+5
45'
+4
Вторая желтая
E. Oikonomou
45'
+3
Желтая карточка
E. Oikonomou
Вторая желтая
A. Ghazal
44'
38'
Желтая карточка
Ф. Феррари
Желтая карточка
A. Ghazal
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Цоканис
Пас отдал
I. Guarrotxena
10'
Пенальти не реализован!
В. Манцис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
7
Винисиус
ЦП
66
Ali Ghazal
ЦП
0
G. Torje
ЦП
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Волос
1
Nikolaos Melissas
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
21
Evangelos Oikonomou
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
0
F. Joao
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
70
Steliano Filip
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
18
Jonathan Bustos
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Волос
13
Anastasios Karagiozis
ВР
10
Хуан Муньис
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
0
N. Cases
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
0
S. Dimopoulos
ЦФ
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
4-5-1
47
Кристинссон
25
5
15
Маркович
77
Музек
22
7
Винисиус
66
0
22
11
3-2-1-3
1
6
Цоканис
2
Лирацис
14
Цаусис
21
26
Феррари
16
0
0
14
Манцис
77
Музек
70
70
77
Музек
15
Маркович
16
16
15
Маркович
22
18
18
22
14
Манцис
10
Муньис
10
Муньис
14
Манцис
6
Цоканис
38
Балояннис
38
Балояннис
6
Цоканис
0
99
Торрес
99
Торрес
0
Остались в запасе
Ларисса
Волос
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
0
S. Dimopoulos
ЦФ
13
Anastasios Karagiozis
ВР
0
N. Cases
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
0
S. Dimopoulos
ЦФ
13
Anastasios Karagiozis
ВР
0
N. Cases
ЦП
19
Konstantinos Korelas
ЦП
23
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Ларисса - Волос
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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