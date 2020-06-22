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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Оденсе
Люнгбю - Оденсе: обзор матча 22 июня 2020
Люнгбю
22.06.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Оденсе
12'
Р. Корлу
41'
T. KlÃ¸ve
58'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Оденсе
79'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
С. Свендсен
76'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
J. Skjelvik
Замена
A. Riel
️️️️
G. Marcussen
68'
Замена
М. Варминг
️️️️
Н. Гертсен
68'
Замена
K. Enghardt
️️️️
М. Ремер
68'
63'
Желтая карточка
J. Skjelvik
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Свендсен
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
М. Вестергор
46'
42'
Желтая карточка
R. Laursen
41'
ГОЛ! 1:1!
T. KlÃ¸ve
Пас отдал
М. Опондо
ГОЛ! 1:0!
Р. Корлу
Пас отдал
M. Rasmussen
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Martin Ornskov
ЦП
11
Andre Riel
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
3-4-3
30
Миккельсен
5
Грегор
28
Гертсен
3
Винтер
28
Вестергор
8
Ремер
2
Да Силва
8
7
7
Нильсен
10
Корлу
4-4-2
53
Кристенсен
6
Тверсков
4
3
4
11
Опондо
18
23
29
Фрекьяер-Йенсен
9
7
Свендсен
7
11
11
7
8
Ремер
0
0
8
Ремер
28
Вестергор
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
28
Вестергор
5
5
28
Гертсен
11
Варминг
11
Варминг
28
Гертсен
3
7
Лаурсен
7
Лаурсен
3
7
Свендсен
26
26
7
Свендсен
Остались в запасе
Люнгбю
Оденсе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Оденсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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