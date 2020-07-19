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    Расписание матчей 19-07-2020

    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020, группа e
    19 июля, воскресенье
    00:00
    Портленд
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес
    6:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур, группа B
    19 июля, воскресенье
    01:00
    Олимпик
    0:0
    Карпаты
    Матч отменен
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Львов
    0:2
    Мариуполь
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Днепр-1
    3:0
    Ворскла
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2019/2020), 1/2 финала
    19 июля, воскресенье
    13:00
    Урал
    1:3
    Химки
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    18:30
    Зенит
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 45 тур
    19 июля, воскресенье
    16:00
    Дерби Каунти
    1:3
    Лидс
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Барнсли
    1:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 37 тур
    19 июля, воскресенье
    16:00
    Борнмут
    0:2
    Саутгемптон
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    3:0
    Лестер
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 18 тур
    19 июля, воскресенье
    16:45
    Минск
    2:1
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    18:45
    Неман
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:45
    Торпедо-БелАЗ
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 32 тур
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    1:2
    Ксамакс
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Серветт
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Сьон
    1:1
    Лугано
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    17:00
    Тун
    2:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 38 тур
    19 июля, воскресенье
    18:00
    Алавес
    0:5
    Барселона
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    4:0
    Эйбар
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:30
    Вальядолид
    2:0
    Бетис
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Атлетико
    1:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Эспаньол
    0:0
    Сельта
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Гранада
    4:0
    Атлетик
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Леганес
    2:2
    Реал
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Леванте
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Осасуна
    2:2
    Мальорка
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:00
    Севилья
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 34 тур
    19 июля, воскресенье
    18:15
    Парма
    2:3
    Сампдория
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:30
    Дженоа
    2:1
    Лечче
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:30
    Брешиа
    2:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:30
    Фиорентина
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:30
    Наполи
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    22:45
    Рома
    2:2
    Интер
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 9 тур
    19 июля, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    0:0
    Волеренга
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    2:0
    Одд
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    0:4
    Мольде
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    1:3
    Стабек
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:30
    Бранн
    1:1
    Старт
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 8 тур, группа A
    19 июля, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    0:1
    Ольборг
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Копенгаген
    2:4
    Орхус
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур, группа A
    19 июля, воскресенье
    19:30
    Колос
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:30
    Заря
    1:1
    Десна
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    19:30
    Александрия
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2019/2020), 1/2 финала
    19 июля, воскресенье
    20:00
    Манчестер Юнайтед
    1:3
    Челси
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    19 июля, воскресенье
    20:00
    Олимпиакос
    3:0
    АЕК
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:00
    ПАОК
    0:0
    Арис
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    20:00
    Панатинаикос
    3:2
    ОФИ
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 23 тур
    19 июля, воскресенье
    20:30
    Краснодар
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 33 тур
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Ризеспор
    3:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Трабзонспор
    3:4
    Коньяспор
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Анкарагюджю
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Сивасспор
    2:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Бешикташ
    2:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Истанбул Башакшехир
    1:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Аланьяспор
    1:0
    Денизлиспор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 33 тур
    19 июля, воскресенье
    21:00
    Белененсеш
    1:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    19 июля, воскресенье
    23:15
    Витория Гимараеш
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
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