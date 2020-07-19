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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 19 июля 2020
Лос-Анджелес
19.07.2020, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
6 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
13'
Д. Росси (П)
45+2'
Д. Росси
56'
B. Wright-Phillips
76'
Д. Росси
80'
M. El-Munir
90+2'
Д. Росси
5'
Л. Блессинг (АГ)
31'
К. Павон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 6:2!
Д. Росси
Пас отдал
Ф. Гинелла
90'
+2
Замена
J. Harvey
️️️️
Д. Паласиос
88'
85'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Х. Араухо
85'
Замена
S. Kljestan
️️️️
J. Corona
ГОЛ! 5:2!
M. El-Munir
Пас отдал
Ф. Гинелла
80'
ГОЛ! 4:2!
Д. Росси
Пас отдал
Б. Родригес
76'
73'
Замена
G. Wild
️️️️
E. Cuello
Замена
M. El-Munir
️️️️
B. Wright-Phillips
71'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
М. Кайе
71'
Желтая карточка
Э. Атуэста
66'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
D. Jakovic
57'
ГОЛ! 3:2!
B. Wright-Phillips
Пас отдал
Б. Родригес
56'
52'
Желтая карточка
P. Kitchen
ГОЛ! 2:2!
Д. Росси
45'
+2
45'
Желтая карточка
R. Feltscher
39'
Желтая карточка
E. Cuello
Желтая карточка
P. Sisniega
31'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Павон
Желтая карточка
D. Jakovic
28'
16'
Желтая карточка
E. Insúa
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
13'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Блессинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Alejandro Guido
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Bryce Duke
ЦФ
40
Philip Ejimadu
ЦФ
6
Danilo Silva
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
АП
12
Eric Lopez
ЦФ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
4-3-3
13
33
Блэкмон
4
Сегура
6
Паласиос
5
15
Блессинг
20
Атуэста
14
Кайе
9
Росси
99
7
Родригес
2-1-5
22
Бингхэм
22
Араухо
5
Стерес
8
Ллетгет
21
27
2
15
3
14
Кайе
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
14
Кайе
6
Паласиос
2
2
6
Паласиос
99
13
13
99
5
45
Гинелла
45
Гинелла
5
22
Араухо
10
Альварес
10
Альварес
22
Араухо
15
16
16
15
27
31
31
27
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
19
Bryce Duke
ЦФ
40
Philip Ejimadu
ЦФ
31
Энди Нахар
ПЗ
6
Danilo Silva
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Alejandro Guido
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
12
Eric Lopez
ЦФ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
19
Diedie Traore
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
19
Bryce Duke
ЦФ
40
Philip Ejimadu
ЦФ
31
Энди Нахар
ПЗ
6
Danilo Silva
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Alejandro Guido
ЦП
Остались в запасе
12
Eric Lopez
ЦФ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
19
Diedie Traore
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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