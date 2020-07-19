Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Десна
Заря - Десна: обзор матча 19 июля 2020
Заря
19.07.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Десна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
30
Богдан Леднев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
3-3-3-1
30
Шевченко
15
Михайличенко
4
Ханна
18
Тымчик
10
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
10
Хомченовский
30
Леднев
22
Кабаев
14
Лунев
3-2-2-3
45
Фаворов
4
Гитченко
32
Имереков
22
Конопля
22
9
Арвеладзе
37
9
Филиппов
28
Будковский
44
Остались в запасе
Заря
Десна
1
Дмитрий Мацапура
ВР
40
Ловро Квек
ОП
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
40
Ловро Квек
ОП
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Десна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Десна
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+