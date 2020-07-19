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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 19 июля 2020
Алавес
19.07.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
24'
А. Фати
34'
Л. Месси
44'
Л. Суарес
57'
Н. Семеду
75'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Барселона
78'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Фати
75'
ГОЛ! 0:5!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
А. Махмуд
️️️️
В. Камараса
65'
Замена
Л. Фейса
️️️️
М. Гарсия
59'
59'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
С. Бускетс
57'
ГОЛ! 0:4!
Н. Семеду
Пас отдал
Р. Пуч
50'
Замена
Н. Семеду
️️️️
К. Лангле
Замена
П. Понс
️️️️
Лукас
46'
Замена
Л. Риоха
️️️️
О. Бурк
46'
Замена
Тачи
️️️️
В. Лагвардия
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
34'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Р. Пуч
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-3
13
Роберто
3
Марин
5
Лагвардия
16
Магальян
20
Агиррегабирия
6
Камараса
19
Гарсия
7
Мендес
7
Лукас
13
Хоселу
7
Бурк
3-1-3-2-1
33
Нето
2
Лангле
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
10
Пуч
10
Месси
31
Фати
9
Суарес
7
Бурк
11
Риоха
11
Риоха
7
Бурк
5
Лагвардия
5
Тачи
5
Тачи
5
Лагвардия
7
Лукас
8
Понс
8
Понс
7
Лукас
19
Гарсия
15
Фейса
15
Фейса
19
Гарсия
6
Камараса
17
Махмуд
17
Махмуд
6
Камараса
2
Лангле
27
Семеду
27
Семеду
2
Лангле
5
Бускетс
21
де Йонг
21
де Йонг
5
Бускетс
31
Фати
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
31
Фати
Остались в запасе
Алавес
Барселона
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Арнау Тенас
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Алавес - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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