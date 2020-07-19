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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Ольборг
Брондбю - Ольборг: обзор матча 19 июля 2020
Брондбю
19.07.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ольборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Ольборг
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Ольборг
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
4-4-2
1
Швабе
6
Херманнссон
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
14
Менса
32
Френдруп
11
Тибблинг
13
Виген
17
Уре
15
Хедлунд
3-2-3-2
2
Паллесен
25
Клиттен
3
Нильсен
5
Теланнер
2
Росс
8
Фоссум
33
23
35
Ринне
9
ван Верт
Остались в запасе
Брондбю
Ольборг
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Брондбю - Ольборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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Брондбю
Ольборг
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2025.08.28 19:50
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2025.08.27 11:58
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2025.07.23 09:23
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