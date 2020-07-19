Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Мольде
Стремсгодсет - Мольде: обзор матча 19 июля 2020
Стремсгодсет
19.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 4
Завершен
Мольде
44'
Э. Хестад
58'
Э. Хуссэйн
60'
Л. Джеймс
80'
Э. Кнутсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Мольде
Желтая карточка
Л. Салвесен
89'
Замена
К. Красники
️️️️
М. Майгаард
89'
85'
Замена
М. Мострем
️️️️
Л. Джеймс
85'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Сьелстад
80'
ГОЛ! 0:4!
Э. Кнутсон
76'
Замена
Ш. Синюан
️️️️
Э. Хуссэйн
76'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
М. Эйкрем
75'
Желтая карточка
М. Эйкрем
70'
Желтая карточка
Э. Хестад
60'
ГОЛ! 0:3!
Л. Джеймс
Пас отдал
Г. Уинго
59'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
58'
ГОЛ! 0:2!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
М. Эллингсен
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хестад
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-1-1-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
3
Ханссен
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
18
Стеневик
20
Майгаард
14
Мава
15
Салвесен
23
3-2-1-3-1
1
Линде
2
Уинго
6
Эллингсен
25
Китолано
23
Сьелстад
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
20
Майгаард
8
Красники
8
Красники
20
Майгаард
8
Хуссэйн
18
Синюан
18
Синюан
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
23
Андерсен
23
Андерсен
23
Эйкрем
23
Сьелстад
10
Кристенсен
10
Кристенсен
23
Сьелстад
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
9
Мострем
9
Мострем
90
Джеймс
Остались в запасе
Стремсгодсет
Мольде
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
Остались в запасе
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Стремсгодсет - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Мольде
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+