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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сампдория
Парма - Сампдория: обзор матча 19 июля 2020
Парма
19.07.2020, воскресенье, 18:15
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 3
Завершен
Сампдория
18'
Жервиньо
40'
Б. Берешиньски (АГ)
48'
Ю. Хабот
69'
Ф. Квальярелла
78'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сампдория
90'
+1
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Я. Карамо
️️️️
Жервиньо
82'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Р. Гальоло
79'
78'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Замена
К. Дермаку
️️️️
Я. Куртич
77'
69'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Торсбю
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Д. Капрари
63'
Замена
А. Барилла
️️️️
Эрнани
63'
52'
Желтая карточка
А. Экдаль
48'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Хабот
Пас отдал
Г. Марони
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Г. Рамирес
46'
Замена
Г. Марони
️️️️
Ф. Депаоли
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Берешиньски
40'
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
Г. Бругман
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
2
Якопони
3
Пеццелла
5
Гальоло
16
Лорини
16
Бругман
23
Эрнани
27
Куртич
21
Кулушевски
27
Жервиньо
10
Капрари
3-2-3-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
4
Йошида
24
Хабот
23
Депаоли
29
Мурру
2
Торсбю
8
Экдаль
21
Янкто
11
Рамирес
27
Квальярелла
27
Жервиньо
14
Карамо
14
Карамо
27
Жервиньо
27
Куртич
55
Дермаку
55
Дермаку
27
Куртич
23
Эрнани
20
Барилла
20
Барилла
23
Эрнани
10
Капрари
45
Инглесе
45
Инглесе
10
Капрари
5
Гальоло
26
Силигарди
26
Силигарди
5
Гальоло
23
Депаоли
33
Марони
33
Марони
23
Депаоли
27
Квальярелла
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
Квальярелла
11
Рамирес
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Рамирес
Остались в запасе
Парма
Сампдория
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Парма - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Эннио Тардини
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