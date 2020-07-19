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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 19 июля 2020
Осасуна
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
21'
Адриан
68'
И. Перес
45+1'
Лумор
65'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Мальорка
87'
Замена
Абдон
️️️️
Лумор
87'
Замена
Р. Обрадор
️️️️
И. Баба
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Э. Барха
81'
Замена
А. Орос
️️️️
Адриан
81'
74'
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Фебас
ГОЛ! 2:2!
И. Перес
Пас отдал
Х. Мануэль Арнайц
68'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Латорре
66'
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Будимир
Пас отдал
Х. Кампос
59'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Л. Жуниор
59'
Замена
С. Севилья
️️️️
П. Чаваррия
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ф. Мерида
59'
Замена
И. Перес
️️️️
Ойер
58'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Лумор
Желтая карточка
Ойер
21'
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
Р. Торрес
21'
Желтая карточка
А. Латорре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рубен
3
Латорре
22
Видаль
5
Гарсия
14
Ронкалья
6
Ойер
8
Мерида
10
Торрес
11
Барха
11
Арнайц
20
Адриан
4-2-2-2
1
Парера
24
Посо
24
Вальент
15
Лумор
5
Кампос
14
Фебас
14
Баба
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
19
Чаваррия
11
Барха
24
Мартинес
24
Мартинес
11
Барха
3
Латорре
2
Эступиньян
2
Эступиньян
3
Латорре
6
Ойер
21
Перес
21
Перес
6
Ойер
8
Мерида
7
Монкайола
7
Монкайола
8
Мерида
20
Адриан
10
Орос
10
Орос
20
Адриан
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
14
Баба
33
Обрадор
33
Обрадор
14
Баба
19
Чаваррия
8
Севилья
8
Севилья
19
Чаваррия
15
Лумор
9
Абдон
9
Абдон
15
Лумор
14
Фебас
7
Трайковски
7
Трайковски
14
Фебас
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
15
Лука Ромеро
АП
1
Маноло Рейна
ВР
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
1
Маноло Рейна
ВР
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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