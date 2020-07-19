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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 19 июля 2020
Севилья
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
55'
С. Регилон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Замена
С. Гомес
️️️️
Л. Окампос
85'
82'
Замена
Т. Корреа
️️️️
Д. Васс
82'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Ф. Васкес
️️️️
О. Торрес
79'
72'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Ф. Торрес
71'
Замена
Р. Собрино
️️️️
М. Гомес
Замена
Сусо
️️️️
Л. де Йонг
71'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Эль-Хаддади
71'
ГОЛ! 1:0!
С. Регилон
55'
52'
Желтая карточка
К. Солер
22'
Замена
К. Солер
️️️️
Г. Гедеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-3-1-2
37
Буну
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
8
Торрес
19
Хордан
8
Гудель
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
3-1-2-2-2
1
Хауме
24
Флоренци
3
Паулиста
5
Мангала
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
14
Торрес
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гамейро
7
Окампос
21
Гомес
21
Гомес
7
Окампос
8
Торрес
20
Васкес
20
Васкес
8
Торрес
26
де Йонг
10
Сусо
10
Сусо
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
14
Торрес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Торрес
10
Васс
14
Корреа
14
Корреа
10
Васс
13
Коклен
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
13
Коклен
11
Гедеш
7
Солер
7
Солер
11
Гедеш
9
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
9
Гомес
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
8
Хосе Алонсо
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
8
Хосе Алонсо
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Севилья - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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