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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ноттингем Форест
Барнсли - Ноттингем Форест: обзор матча 19 июля 2020
Барнсли
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
90+3'
P. Schmidt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ноттингем Форест
90'
+4
Замена
А. Майтен
️️️️
Т. Фигейреду
ГОЛ! 1:0!
P. Schmidt
Пас отдал
Д. Браун
90'
+3
Замена
А. Хальме
️️️️
Д. Уильямс
87'
85'
Замена
Y. Benalouane
️️️️
C. Jenkinson
Замена
P. Schmidt
️️️️
М. Ритцмайер
82'
Замена
М. Вулф
️️️️
Л. Томас
67'
58'
Замена
S. Ameobi
️️️️
Н. Да Кошта
58'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Т. Силва
51'
Желтая карточка
B. Watson
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Лудевиг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
8
Ben Watson
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
12
George Shelvey
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-4-2
1
Уолтон
29
Лудевиг
21
Соллбауэр
5
Андерсен
28
Уильямс
4
Стайлс
20
Моуатт
16
Томас
8
Ритцмайер
8
Чаплин
18
Браун
3-3-2-3
20
2
Фигейреду
4
Рибейру
2
33
Соу
6
Уорролл
8
70
Силва
10
Да Кошта
11
Граббан
13
Смит
16
Томас
14
Вулф
14
Вулф
16
Томас
28
Уильямс
6
Хальме
6
Хальме
28
Уильямс
8
Ритцмайер
19
19
8
Ритцмайер
29
Лудевиг
12
Вудроу
12
Вудроу
29
Лудевиг
2
29
29
2
10
Да Кошта
19
19
10
Да Кошта
2
Фигейреду
77
Майтен
77
Майтен
2
Фигейреду
70
Силва
22
Йетс
22
Йетс
70
Силва
Остались в запасе
Барнсли
Ноттингем Форест
29
Кларк Одуор
ЛЗ
37
Эйден Марш
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
12
George Shelvey
ЦФ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
37
Эйден Марш
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Остались в запасе
12
George Shelvey
ЦФ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Барнсли - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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