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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 19 июля 2020
Урал
19.07.2020, воскресенье, 13:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Химки
73'
А. Панюков
11'
Е. Гапон
36'
А. Трошечкин
37'
А. Полярус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урал - Химки
90'
+2
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Трошечкин
90'
+1
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Полярус
86'
Желтая карточка
Е. Данилкин
83'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
М. Мартусевич
83'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
А. Корян
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
Р. Августиняк
82'
80'
Желтая карточка
М. Мартусевич
75'
Желтая карточка
А. Корян
ГОЛ! 1:3!
А. Панюков
Пас отдал
П. Погребняк
73'
Замена
А. Панюков
️️️️
Ю. Бавин
70'
66'
Желтая карточка
Д. Тихий
62'
Замена
️️️️
В. Дядюн
60'
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Кухарчик
60'
Желтая карточка
Р. Емельянов
56'
37'
ГОЛ! 0:3!
А. Полярус
Пас отдал
К. Боженов
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Трошечкин
Пас отдал
А. Смирнов
11'
ГОЛ! 0:1!
Е. Гапон
Пас отдал
А. Полярус
Желтая карточка
И. Калинин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
51
Айхан Гусейнов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Годзюр
13
Калинин
93
Герасимов
15
Кулаков
8
Августиняк
92
Емельянов
40
Бавин
5
Егорычев
10
Бикфалви
88
Погребняк
18
Кухарчик
3-3-2-1-1
22
Лантратов
96
Смирнов
15
Тихий
15
Данилкин
87
Боженов
5
Трошечкин
33
Гапон
24
Мартусевич
14
Полярус
77
Корян
17
Дядюн
8
Августиняк
95
Магомадов
95
Магомадов
8
Августиняк
18
Кухарчик
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Кухарчик
40
Бавин
11
Панюков
11
Панюков
40
Бавин
24
Мартусевич
99
Евдокимов
99
Евдокимов
24
Мартусевич
14
Полярус
44
Кухарчук
44
Кухарчук
14
Полярус
77
Корян
13
Георгиевский
13
Георгиевский
77
Корян
5
Трошечкин
10
Алиев
10
Алиев
5
Трошечкин
Остались в запасе
Урал
Химки
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Айхан Гусейнов
ПВ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Айхан Гусейнов
ПВ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Урал - Химки
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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