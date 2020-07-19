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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лидс
Дерби Каунти - Лидс: обзор матча 19 июля 2020
Дерби Каунти
19.07.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 3
Завершен
Лидс
54'
К. Мартин
56'
П. Эрнандес
75'
Д. Шеклтон
84'
М. Кларк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Лидс
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Кларк
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
М. Берд
82'
82'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Т. Робертс
77'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
И. Поведа
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шеклтон
Замена
Г. Шинни
️️️️
Л. Сибли
66'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
С. Даллас
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
К. Форсит
54'
Желтая карточка
Л. Сибли
43'
33'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Г. Берарди
Замена
Д. Найт
️️️️
Т. Лоуренс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Матеуш Богуш
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Рос
5
Кларк
3
Форсит
9
33
Дэйвис
2
Богль
18
Берд
29
Уогхорн
32
Сибли
10
Лоуренс
18
Мартин
3-2-1-1-2
1
Касилья
30
Дуглас
28
Берарди
4
Уайт
15
Даллас
7
Алиоски
16
Шеклтон
19
Эрнандес
19
Робертс
99
Поведа
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
10
Лоуренс
12
Найт
12
Найт
10
Лоуренс
32
Сибли
4
Шинни
4
Шинни
32
Сибли
18
Берд
7
Мэрриот
7
Мэрриот
18
Берд
28
Берарди
12
Эйлинг
12
Эйлинг
28
Берарди
99
Поведа
11
Харрисон
11
Харрисон
99
Поведа
19
Робертс
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Робертс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Лидс
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
19
Матеуш Богуш
ЦП
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
19
Матеуш Богуш
ЦП
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Дерби Каунти - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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