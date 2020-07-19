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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 19 июля 2020
Рома
19.07.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Интер
45+1'
Л. Спинаццола
57'
Г. Мхитарян
15'
С. де Врей
87'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Лукаку
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
83'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Л. Пеллегрини
83'
82'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Ибаньес
74'
Желтая карточка
П. Лопес
72'
69'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Гальярдини
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Диавара
69'
67'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Кандрева
67'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
67'
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Джеко
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Спинаццола
Пас отдал
Э. Джеко
45'
+1
23'
Желтая карточка
Н. Барелла
15'
ГОЛ! 0:1!
С. де Врей
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Ибаньес
11
Коларов
24
Диавара
22
Мхитарян
33
Перес
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-3-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
87
Кандрева
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
4
Санчес
3
Ибаньес
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Ибаньес
24
Диавара
4
Кристанте
4
Кристанте
24
Диавара
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
8
Перотти
8
Перотти
7
Пеллегрини
15
Янг
3
Бираги
3
Бираги
15
Янг
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
21
Гальярдини
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Гальярдини
87
Кандрева
11
Мозес
11
Мозес
87
Кандрева
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Рома
Интер
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
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