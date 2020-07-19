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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 19 июля 2020
Борнмут
19.07.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
41'
Д. Ингс
90+9'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Саутгемптон
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
90'
+3
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Ингс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ф. Биллинг
87'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ж. Лерма
82'
Желтая карточка
Л. Кук
78'
77'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
О. Ромеу
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Станислас
70'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Кинг
69'
66'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ш. Лонг
59'
Пенальти не реализован!
Д. Ингс
Желтая карточка
Ф. Биллинг
47'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Брукс
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
34'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Рико
27
Кук
6
Келли
3
Стейси
8
Биллинг
8
Лерма
19
Станислас
7
Брукс
13
Уилсон
7
Кинг
4-4-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Стивенс
23
Вестергор
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
17
Армстронг
28
Ингс
7
Лонг
7
Брукс
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Брукс
7
Кинг
4
Кук
4
Кук
7
Кинг
8
Биллинг
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Биллинг
19
Станислас
19
Соланке
19
Соланке
19
Станислас
8
Лерма
9
Сарридж
9
Сарридж
8
Лерма
21
Ромеу
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
21
Ромеу
28
Ингс
21
Обафеми
21
Обафеми
28
Ингс
7
Лонг
19
Адамс
19
Адамс
7
Лонг
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
7
Ян Валери
ПЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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