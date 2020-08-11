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    Расписание матчей 11-08-2020

    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 1 тур
    11 августа, вторник
    18:00
    Ротор
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    11 августа, вторник
    20:00
    Рубин
    0:2
    Локомотив
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
    11 августа, вторник
    20:00
    Данди Юнайтед
    0:1
    Хиберниан
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 1/4 финала
    11 августа, вторник
    22:00
    Шахтер
    4:1
    Базель
    Матч завершен
    11 августа, вторник
    22:00
    Вулверхэмптон
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
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