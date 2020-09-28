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    Расписание матчей 28-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020, группа e
    28 сентября, понедельник
    00:00
    Миннесота Юнайтед
    0:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    4:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    0:2
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:30
    Чикаго Файр
    2:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:30
    Торонто
    3:1
    Коламбус
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:30
    Филадельфия Юнион
    3:0
    Интер
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    03:30
    Даллас
    0:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:1
    Портленд
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес
    1:2
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:3
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 12 тур
    28 сентября, понедельник
    00:15
    Сеара
    2:2
    Гойас
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    00:15
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Ботафого
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    02:30
    Сантос
    1:1
    Форталеза
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 11 тур
    28 сентября, понедельник
    11:00
    Кызыл-Жар
    0:0
    Кайсар
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    14:00
    Шахтер
    2:1
    Каспий
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 8 тур
    28 сентября, понедельник
    15:00
    Динамо Мх
    1:1
    Ессентуки
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 25 тур
    28 сентября, понедельник
    16:00
    Минск
    2:1
    Смолевичи
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    28 сентября, понедельник
    19:00
    Химки
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    28 сентября, понедельник
    19:30
    Ларисса
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
    28 сентября, понедельник
    19:45
    Фулхэм
    0:3
    Астон Вилла
    Матч завершен
    28 сентября, понедельник
    22:00
    Ливерпуль
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    1:0
    Денизлиспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    28 сентября, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    4:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 2 тур
    28 сентября, понедельник
    21:45
    Болонья
    4:1
    Парма
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 2 тур
    28 сентября, понедельник
    21:45
    Белененсеш
    1:2
    Фамаликан
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 7 тур
    28 сентября, понедельник
    21:45
    Генк
    2:2
    Остенде
    Матч завершен
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