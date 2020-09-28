август 2020
сентябрь 2020
США. МЛС 2020, группа e
28 сентября, понедельник
00:00
Матч завершен
28 сентября, понедельник
02:00
Матч завершен
28 сентября, понедельник
02:00
Матч завершен
28 сентября, понедельник
02:30
Матч завершен
28 сентября, понедельник
02:30
Матч завершен
28 сентября, понедельник
03:30
Матч завершен
28 сентября, понедельник
05:00
Матч завершен
28 сентября, понедельник
05:30
Матч завершен
28 сентября, понедельник
05:30
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2020, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига 2020, 11 тур
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 8 тур
Белоруссия. Высшая лига 2020, 25 тур
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
Греция. Суперлига (2020/2021), 3 тур
28 сентября, понедельник
19:30
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 3 тур
28 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2020/2021), 3 тур
28 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2020/2021), 2 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 2 тур
28 сентября, понедельник
21:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 7 тур