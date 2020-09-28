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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Люнгбю
Нордшелланд - Люнгбю: обзор матча 28 сентября 2020
Нордшелланд
28.09.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Люнгбю
50'
U. Jenssen
54'
К. Сулемана
76'
М. Андерсен
80'
К. Сулемана
42'
К. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Люнгбю
Замена
️️️️
К. Сулемана
90'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Тюхосен
90'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
И. Атанга
82'
ГОЛ! 4:1!
К. Сулемана
80'
Желтая карточка
М. Диоманде
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Андерсен
76'
Замена
М. Ригор
️️️️
J. Juhl Rothmann
72'
60'
Замена
В. Торп
️️️️
K. Enghardt
60'
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
К. Якобсен
60'
Замена
М. Варминг
️️️️
A. Riel
56'
Желтая карточка
П. Грегор
ГОЛ! 2:1!
К. Сулемана
54'
ГОЛ! 1:1!
U. Jenssen
50'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Йоргенсен
39'
Замена
Н. Гертсен
️️️️
Б. Хамалайнен
17'
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
8
M. Rasmussen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Andre Riel
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
4-3-3
1
Виндаль
3
Фрезе
4
Хансен
5
17
Тюхосен
10
Диоманде
33
Кристенсен
8
Андерсен
7
Сулемана
29
20
Атанга
3-2-2-3
30
Миккельсен
0
5
Грегор
20
Йоргенсен
3
Хамалайнен
3
Винтер
8
14
Якобсен
7
Нильсен
24
11
29
10
Ригор
10
Ригор
29
17
Тюхосен
11
Антман
11
Антман
17
Тюхосен
20
Атанга
42
Чуквуани
42
Чуквуани
20
Атанга
0
29
Торп
29
Торп
0
3
Хамалайнен
28
Гертсен
28
Гертсен
3
Хамалайнен
8
Ремер
8
Ремер
14
Якобсен
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
14
Якобсен
11
11
Варминг
11
Варминг
11
Остались в запасе
Нордшелланд
Люнгбю
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Люнгбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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