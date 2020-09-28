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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Смолевичи
Минск - Смолевичи: обзор матча 28 сентября 2020
Минск
28.09.2020, понедельник, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Смолевичи
60'
А. Васильев (П)
72'
А. Ануфриев
16'
L. Khankevich
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Смолевичи
Замена
С. Пенчук
️️️️
Р. Грибовский
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Ануфриев
Пас отдал
Ю. Остроух
72'
71'
Замена
А. Потапенко
️️️️
А. Джигеро
Замена
А. Шрамченко
️️️️
Я. Яроцкий
70'
62'
Замена
A. Bogdanov
️️️️
В. Бочеров
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Васильев
60'
59'
Желтая карточка
N. Lazovskiy
50'
Желтая карточка
М. Ковель
Желтая карточка
А. Васильев
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
L. Khankevich
Пас отдал
D. Schegrikovich
9'
Желтая карточка
L. Khankevich
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
0
P. Ten
ЦФ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Смолевичи
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
49
Александр Джигеро
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
29
Leonid Khankevich
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Минск
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
81
Anton Bogdanov
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
2-3-1-5
3
Чаговец
25
Остроух
27
Васильев
15
Евдокимов
0
23
Яроцкий
0
0
9
Грибовский
22
0
4-1-4-2
20
Халимончик
5
Жевнеров
99
Алибеков
5
Ковель
15
Бочеров
11
21
Макаров
8
Демченко
49
Джигеро
31
29
9
Грибовский
29
Пенчук
29
Пенчук
9
Грибовский
Залеский
8
Ануфриев
8
Ануфриев
Залеский
23
Яроцкий
8
Шрамченко
8
Шрамченко
23
Яроцкий
49
Джигеро
17
Потапенко
17
Потапенко
49
Джигеро
15
Бочеров
81
81
15
Бочеров
Остались в запасе
Минск
Смолевичи
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
8
Камиль Закиров
ЦП
12
Алексей Иванов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
2
Андрей Шемрук
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
17
Александр Александрович
ЦП
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
8
Камиль Закиров
ЦП
12
Алексей Иванов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
2
Андрей Шемрук
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
17
Александр Александрович
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Минск - Смолевичи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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