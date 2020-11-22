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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Славия-Мозырь
Смолевичи - Славия-Мозырь: обзор матча 22 ноября 2020
Смолевичи
22.11.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
5'
M. Slyusar
90'
I. Tlupov
90+3'
Y. Nedashkovskiy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Славия-Мозырь
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Y. Nedashkovskiy
90'
ГОЛ! 0:2!
I. Tlupov
87'
Замена
Ю. Пантя
️️️️
И. Тимонюк
Желтая карточка
А. Потапенко
80'
34'
Желтая карточка
Y. Nedashkovskiy
31'
Желтая карточка
И. Тимонюк
5'
ГОЛ! 0:1!
M. Slyusar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Александр Александрович
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
97
Ivan Shavel
ЦФ
29
Leonid Khankevich
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Смолевичи
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
0
I. Tlupov
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Жевнеров
99
Алибеков
15
Бочеров
17
Александрович
21
Макаров
49
Джигеро
17
Потапенко
97
31
83
29
3-2-1-4
16
20
Чухлей
5
Потапов
44
Тимонюк
0
44
Шестиловский
99
Шевченко
8
Барсуков
7
Нар
0
11
Мельников
44
Тимонюк
8
Пантя
8
Пантя
44
Тимонюк
Остались в запасе
Смолевичи
Славия-Мозырь
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦЗ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
0
I. Tlupov
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
18
Владислав Жук
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦЗ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
Остались в запасе
0
I. Tlupov
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
18
Владислав Жук
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Смолевичи - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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