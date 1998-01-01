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    Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл»

    Вратарь «Смолевичей» Александр Фильцов рассказал о дебюте в РПЛ за «Локомотив» в 2011 году. Он остановился на фигуре бывшего спартаковского форварда Веллитона.

    — Из академии вас пригласили в «Локомотив». Помните свой дебют во взрослом футболе — против «Спартака» в 2011?

    — Еще за два дня до игры было четкое ощущение, что буду играть. Мы жили в одном номере с Виталием Дьяковым, он начал шутить по поводу игры, а я отвечал, что сегодня сыграю. Осознанно. Поэтому сидел на замене сконцентрированный и сосредоточенный, на 60-й минуте представился шанс. В целом удачно вошел в игру, отбил удар Артема Дзюбы со штрафного. После была такая эйфория, что домой пешком пошел, был самым счастливым человеком.

    — В том матче случилась стычка с Веллитоном. Как это было?

    — Мне еще вспомнились моменты, когда он шел в стыки с другими вратарями, это было некрасиво. Шла первая минута моего официального матча за основной состав — выход один на один, я выбил мяч, а он коленом засадил мне в глаз. Поднимаюсь и понимаю, что левый глаз ничего не видит. Пошла игра, на наши ворота случилось несколько атак, а глаз так и не проходит. Пытался его трогать, но картинки все нет. Спустя минут десять, когда докричался до нашего доктора, мне оказали помощь, небольшой шок прошел, наверное, — и зрение восстановилось.

    — Бразилец после игры извинился?

    — Нет.

    — После еще случались такие моменты?

    — Нет. Пожалуй, это был самый жесткий форвард из тех, с кем играл.

    • Фильцов ранее выступал за «Локомотив», «Краснодар».
    • «Смолевичи» в Высшей лиге идут в зоне вылета.
    • Веллитон сейчас выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +642

      Cleaner 1 час назад

      Веллитон игрок без мозгов был. Уж как есть.

      0
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      Рейтинг: +5455

      paracetamol 1 час назад

      Веллитон - дурно пахнущее г-но нашего футбола. Помню еще, как Кержу сзади на мениск наступил, ну и историю с Гариком, естессно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2115

      alarm 1 час назад

      да рыло оно тарасовское!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3805

      sochi-2013 2 часа назад

      Велитон и себя не жалел, а вот Кержаков, Диканю сломал лицевые кости, осознавая, что ничем не рискует.

      5
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      ...
      Рейтинг: +22659

      VVM1964 > sochi-2013 1 час назад

      Пре этом отвернул свою рожу в сторону углового флажка - типа не видел , а потом еще и пенальти с ухмылочкой бил , гнида (((

      3
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      Рейтинг: +2803

      морозз 3 часа назад

      Акинфеев нам поболее рассказал бы о Велике, причём так красиво и развёрнуто со странными и режущими ухо словами!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3805

      sochi-2013 > морозз 2 часа назад

      Как баба себя повел! И пищал так же

      0
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      Рейтинг: +68

      johnyFCSM 3 часа назад

      он не жесткий он просто бразилец

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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 3 часа назад

      Решил о себе напомнить? Тебе надо в балет дружок.

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