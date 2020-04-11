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  • Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл»

Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл»

11 апреля 2020, 18:59
9

Вратарь «Смолевичей» Александр Фильцов рассказал о дебюте в РПЛ за «Локомотив» в 2011 году. Он остановился на фигуре бывшего спартаковского форварда Веллитона.

— Из академии вас пригласили в «Локомотив». Помните свой дебют во взрослом футболе — против «Спартака» в 2011?

— Еще за два дня до игры было четкое ощущение, что буду играть. Мы жили в одном номере с Виталием Дьяковым, он начал шутить по поводу игры, а я отвечал, что сегодня сыграю. Осознанно. Поэтому сидел на замене сконцентрированный и сосредоточенный, на 60-й минуте представился шанс. В целом удачно вошел в игру, отбил удар Артема Дзюбы со штрафного. После была такая эйфория, что домой пешком пошел, был самым счастливым человеком.

— В том матче случилась стычка с Веллитоном. Как это было?

— Мне еще вспомнились моменты, когда он шел в стыки с другими вратарями, это было некрасиво. Шла первая минута моего официального матча за основной состав — выход один на один, я выбил мяч, а он коленом засадил мне в глаз. Поднимаюсь и понимаю, что левый глаз ничего не видит. Пошла игра, на наши ворота случилось несколько атак, а глаз так и не проходит. Пытался его трогать, но картинки все нет. Спустя минут десять, когда докричался до нашего доктора, мне оказали помощь, небольшой шок прошел, наверное, — и зрение восстановилось.

— Бразилец после игры извинился?

— Нет.

— После еще случались такие моменты?

— Нет. Пожалуй, это был самый жесткий форвард из тех, с кем играл.

  • Фильцов ранее выступал за «Локомотив», «Краснодар».
  • «Смолевичи» в Высшей лиге идут в зоне вылета.
  • Веллитон сейчас выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ.

Источник: «Матч ТВ»
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига Спартак Смолевичи Веллитон Фильцов Александр
Комментарии (9)
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Hektor 84
1586623198
Решил о себе напомнить? Тебе надо в балет дружок.
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johnyFCSM
1586623312
он не жесткий он просто бразилец
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морозз
1586623438
Акинфеев нам поболее рассказал бы о Велике, причём так красиво и развёрнуто со странными и режущими ухо словами!
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sochi-2013
1586625831
Велитон и себя не жалел, а вот Кержаков, Диканю сломал лицевые кости, осознавая, что ничем не рискует.
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paracetamol
1586628602
Веллитон - дурно пахнущее г-но нашего футбола. Помню еще, как Кержу сзади на мениск наступил, ну и историю с Гариком, естессно!
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Plyash
1586637384
Ладно хоть в глаз засадил,а не в очко...
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