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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Неман
Смолевичи - Неман: обзор матча 07 ноября 2020
Смолевичи
07.11.2020, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Неман
77'
L. Khankevich
15'
П. Забелин
32'
П. Забелин
38'
Г. Кадымян
59'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Неман
86'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
Г. Кадымян
Желтая карточка
А. Потапенко
82'
78'
Замена
Г. Кантария
️️️️
В. Жуковский
ГОЛ! 1:4!
L. Khankevich
Пас отдал
В. Ложкин
77'
75'
Замена
А. Сучков
️️️️
Ж. По
59'
ГОЛ! 0:4!
Г. Кадымян
Пас отдал
П. Забелин
52'
Желтая карточка
П. Забелин
38'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кадымян
Пас отдал
З. Марушич
32'
ГОЛ! 0:2!
П. Забелин
Пас отдал
Ж. По
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Забелин
Пас отдал
В. Жуковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
17
Александр Александрович
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
29
Leonid Khankevich
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Неман
28
Danijel Stojković
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
81
Anton Bogdanov
ЦП
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
3-3-1-4
5
Ковель
99
Алибеков
5
Жевнеров
17
Александрович
21
Макаров
49
Джигеро
17
Потапенко
29
25
Ложкин
12
24
4-4-3
3
Мурачев
4
Васильев
21
Слабашевич
28
28
Забелин
11
Жуковский
32
Марушич
24
Якимов
97
По
19
Курганский
92
Кадымян
97
По
17
Сучков
17
Сучков
97
По
11
Жуковский
8
Кантария
8
Кантария
11
Жуковский
92
Кадымян
97
Пасевич
97
Пасевич
92
Кадымян
Остались в запасе
Смолевичи
Неман
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
81
Anton Bogdanov
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
E. Leshko
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
81
Anton Bogdanov
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Остались в запасе
0
E. Leshko
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Смолевичи - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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