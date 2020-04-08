Игрок «Смолевичей» Фильцов: «Чемпионат Белоруссии нужно приостановить. Обстановка совсем унылая»

Вратарь белорусских «Смолевичей» Александр Фильцов полагает, что чемпионат следует приостановить из-за пандемии коронавируса. В рамках Высшей лиги сыграно три тура.

«К белорусскому чемпионату сейчас пристальное внимание. Многие страны приобрели телеправа на его показ. В России «Матч ТВ» транслирует все игры. Это, безусловно, положительный момент. Да и просто приятно, что чемпионат, в котором выступаешь, широко освещают.

Тем не менее, считаю, что в сложившейся ситуации важнее здоровье людей и что чемпионат нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится. Мы играем для болельщиков. Посещаемость турнира и без того не самая высокая, сейчас же зрителей на трибунах почти нет, и обстановка совсем унылая. На нашем последнем матче 5 апреля с «Витебском» было порядка 100 человек. Если последует решение о приостановке чемпионата, это, на мой взгляд, будет правильно. Но пока надо выполнять контракт», – сказал Фильцов Team Russia.