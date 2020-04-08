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    Игрок «Смолевичей» Фильцов: «Чемпионат Белоруссии нужно приостановить. Обстановка совсем унылая»

    Вратарь белорусских «Смолевичей» Александр Фильцов полагает, что чемпионат следует приостановить из-за пандемии коронавируса. В рамках Высшей лиги сыграно три тура.

    «К белорусскому чемпионату сейчас пристальное внимание. Многие страны приобрели телеправа на его показ. В России «Матч ТВ» транслирует все игры. Это, безусловно, положительный момент. Да и просто приятно, что чемпионат, в котором выступаешь, широко освещают.

    Тем не менее, считаю, что в сложившейся ситуации важнее здоровье людей и что чемпионат нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится. Мы играем для болельщиков. Посещаемость турнира и без того не самая высокая, сейчас же зрителей на трибунах почти нет, и обстановка совсем унылая. На нашем последнем матче 5 апреля с «Витебском» было порядка 100 человек. Если последует решение о приостановке чемпионата, это, на мой взгляд, будет правильно. Но пока надо выполнять контракт», – сказал Фильцов Team Russia.

    • Фильцов ранее выступал за «Локомотив», «Краснодар».
    • «Смолевичи» в Высшей лиге идут в зоне вылета.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 79000 человек.

    Источник: Team Russia

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    08.04.2020 00:17
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +205

      SLADE2019 8 апреля, 00:35

      А Батька ходит интересно на футбол, или энтузиазма его, ничем не подкрепленного уже поубавилось?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3739

      vladik12 > SLADE2019 8 апреля, 00:56

      Вроде бы он не был "уличен" в большой любви к футболу.

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