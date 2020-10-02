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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Смолевичи
Динамо Мн - Смолевичи: обзор матча 02 октября 2020
Динамо Мн
02.10.2020, пятница, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Смолевичи
25'
Е. Шикавка (П)
36'
И. Бахар (П)
61'
А. Джигеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Смолевичи
Замена
S.
️️️️
М. Козлов
90'
+3
86'
Замена
A. Bogdanov
️️️️
М. Ковель
Замена
Р. Давискиба
️️️️
Е. Шикавка
86'
Замена
В. Хващинский
️️️️
И. Бахар
70'
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Джигеро
Пас отдал
А. Макаров
Желтая карточка
Д. Динга
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Бахар
36'
35'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Шикавка
25'
24'
Желтая карточка
D. Schegrikovich
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
29
Leonid Khankevich
ЦФ
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
1
Даниил Шапко
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
96
Silas
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Смолевичи
17
Александр Александрович
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
1
Dmitri Zakharevich
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
3-3-3-1
41
Плотников
3
Швецов
23
0
29
Бацула
47
Козлов
6
Динга
23
Олехнович
17
Бахар
9
Шикавка
17
Климович
4-1-3-1-2
5
Ковель
5
Жевнеров
99
Алибеков
24
Макушинский
15
Бочеров
21
Макаров
11
49
Джигеро
17
Потапенко
12
29
47
Козлов
96
96
47
Козлов
9
Шикавка
37
Давискиба
37
Давискиба
9
Шикавка
17
Бахар
10
Хващинский
10
Хващинский
17
Бахар
5
Ковель
81
81
5
Ковель
Остались в запасе
Динамо Мн
Смолевичи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Даниил Шапко
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
1
Dmitri Zakharevich
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
17
Александр Александрович
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Даниил Шапко
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
Остались в запасе
1
Dmitri Zakharevich
ЦФ
97
Ivan Shavel
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
17
Александр Александрович
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо Мн - Смолевичи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Информация о матче
Стадион:
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