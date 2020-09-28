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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед: обзор матча 28 сентября 2020
Чикаго Файр
28.09.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
7'
Ф. Герберс
39'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Замена
Б. Бронико
️️️️
Ф. Герберс
90'
+2
Замена
A. Reynolds
️️️️
J. Bornstein
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Адамс
82'
Замена
M. Castro
️️️️
Д. Малрейни
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
И. Алиседа
80'
Замена
E. Collier
️️️️
Д. Михайлович
79'
73'
Замена
М. Адамс
️️️️
J. Larentowicz
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Р. Берич
67'
65'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
A. Jahn
ГОЛ! 2:0!
Р. Берич
Пас отдал
Д. Михайлович
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Герберс
Пас отдал
Г. Хименес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
18
Jeff Larentowicz
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
6
F. Meza
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
2-1-5-2
1
5
Кальво
3
2
Секулич
30
Хименес
10
Медран
10
Михайлович
21
Герберс
22
Пинеда
9
Берич
31
Алиседа
3-2-1-4
1
Гьюзан
11
Леннон
24
Эскобар
2
Белло
18
5
Ремеди
11
Малрейни
17
Галлахер
16
0
6
9
Берич
9
Сапонг
9
Сапонг
9
Берич
3
36
36
3
21
Герберс
13
Бронико
13
Бронико
21
Герберс
31
Алиседа
29
Наварро
29
Наварро
31
Алиседа
10
Михайлович
28
28
10
Михайлович
18
47
Адамс
47
Адамс
18
11
Малрейни
11
11
11
Малрейни
0
16
Вольфф
16
Вольфф
0
Остались в запасе
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
11
Брайан Гутьеррес
АП
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
11
Брайан Гутьеррес
АП
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Остались в запасе
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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