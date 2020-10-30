сентябрь 2020
октябрь 2020
Казахстан. Премьер-лига 2020, 16 тур
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 13 тур
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 8 тур, группа A
30 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2020/2021), 7 тур
30 октября, пятница
20:00
Матч завершен
30 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 9 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 11 тур
Испания. Примера (2020/2021), 8 тур
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
30 октября, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2020/2021), 6 тур
30 октября, пятница
23:30
Матч завершен