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    Расписание матчей 30-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 16 тур
    30 октября, пятница
    11:00
    Ордабасы
    0:3
    Тобол
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    16:00
    Кайсар
    0:1
    Каспий
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 13 тур
    30 октября, пятница
    13:00
    Краснодар-3
    0:3
    СКА
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    17:00
    Ессентуки
    2:1
    Форте
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 8 тур, группа A
    30 октября, пятница
    14:00
    Ахмат (мол)
    2:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    30 октября, пятница
    20:00
    Карагюмрюк
    5:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    20:00
    Трабзонспор
    3:4
    Касымпаша
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    30 октября, пятница
    20:00
    Шахтер
    4:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    30 октября, пятница
    21:00
    Вайле
    0:3
    Рандерс
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур
    30 октября, пятница
    22:30
    Шальке-04
    1:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 9 тур
    30 октября, пятница
    22:45
    Ковентри
    3:2
    Рединг
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 11 тур
    30 октября, пятница
    22:45
    Генк
    4:0
    Эйпен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 8 тур
    30 октября, пятница
    23:00
    Эйбар
    0:2
    Кадис
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
    30 октября, пятница
    23:00
    Вулверхэмптон
    2:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 6 тур
    30 октября, пятница
    23:30
    Пасуш де Феррейра
    3:2
    Порту
    Матч завершен
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