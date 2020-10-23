сентябрь 2020
октябрь 2020
США. МЛС 2020, группа e
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 7 тур, группа A
23 октября, пятница
14:00
Матч завершен
23 октября, пятница
15:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2020/2021), 6 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 6 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 5 тур
Италия. Серия А (2020/2021), 5 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 7 тур
23 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 10 тур
Испания. Примера (2020/2021), 7 тур
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 6 тур
23 октября, пятница
22:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2020/2021), 8 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 5 тур
23 октября, пятница
22:30
Матч завершен