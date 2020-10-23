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    Расписание матчей 23-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020, группа e
    23 октября, пятница
    05:30
    Сиэтл
    1:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 7 тур, группа A
    23 октября, пятница
    14:00
    Ахмат (мол)
    0:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    23 октября, пятница
    15:30
    Краснодар (мол)
    5:1
    Тамбов (мол)
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    23 октября, пятница
    20:00
    Касымпаша
    0:0
    Гезтепе
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    23 октября, пятница
    20:00
    Люнгбю
    0:3
    Оденсе
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 5 тур
    23 октября, пятница
    21:30
    Штутгарт
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 5 тур
    23 октября, пятница
    21:45
    Сассуоло
    3:3
    Торино
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 7 тур
    23 октября, пятница
    21:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 10 тур
    23 октября, пятница
    21:45
    Кортрейк
    1:3
    Андерлехт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 7 тур
    23 октября, пятница
    22:00
    Эльче
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 6 тур
    23 октября, пятница
    22:00
    Астон Вилла
    0:3
    Лидс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 8 тур
    23 октября, пятница
    22:00
    Ренн
    1:2
    Анжер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 5 тур
    23 октября, пятница
    22:30
    Тондела
    1:0
    Портимоненси
    Матч завершен
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