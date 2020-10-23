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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 23 октября 2020
Штутгарт
23.10.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
1'
О. Мангала
23'
С. Андерссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
88'
Желтая карточка
С. Озкан
81'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Я. Хорн
81'
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
А. Каразор
80'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Д. Дидави
75'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
С. Калайджич
74'
72'
Желтая карточка
Э. Скири
70'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Андерссон
69'
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
Р. Массимо
️️️️
Силас
57'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Т. Кулибали
57'
56'
Желтая карточка
И. Якобс
Желтая карточка
Силас
52'
Замена
М. Камински
️️️️
М. Кемпф
34'
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Андерссон
17'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
К. Эхизибуе
8'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
ГОЛ! 1:0!
О. Мангала
Пас отдал
С. Калайджич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
16
Каразор
2
Кемпф
15
Штенцель
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
10
Кулибали
10
Дидави
26
Силас
11
Калайджич
3-3-1-2-1
1
Хорн
27
Вольф
5
Чикош
33
Борнау
3
Эхизибуе
6
Скири
38
Хорн
37
Реджбечай
8
Дуда
4
Якобс
20
Андерссон
10
Дидави
10
Клемент
10
Клемент
10
Дидави
10
Кулибали
31
Гонсалес
31
Гонсалес
10
Кулибали
11
Калайджич
21
Чурлинов
21
Чурлинов
11
Калайджич
26
Силас
15
Массимо
15
Массимо
26
Силас
2
Кемпф
35
Камински
35
Камински
2
Кемпф
38
Хорн
3
Каттербах
3
Каттербах
38
Хорн
8
Дуда
6
Озкан
6
Озкан
8
Дуда
3
Эхизибуе
18
Лимниос
18
Лимниос
3
Эхизибуе
20
Андерссон
27
Модест
27
Модест
20
Андерссон
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
1
Фабиан Бредлов
ВР
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Штутгарт - Кельн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
МХПАрена
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