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    Расписание матчей 04-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 13 тур
    4 октября, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    2:1
    Сеара
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Ботафого
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    3:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Брагантино
    0:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    4 октября, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    0:4
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    2:2
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    2:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    03:30
    Даллас
    2:2
    Коламбус
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    05:00
    Сиэтл
    3:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    4 октября, воскресенье
    03:00
    Хьюстон
    1:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    03:00
    Интер
    2:3
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    2:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 13 тур
    4 октября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    0:0
    Чайка
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:1
    Оренбург
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Акрон
    1:0
    Чертаново
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Текстильщик
    0:2
    Спартак-2
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Шинник
    0:3
    Иртыш
    Тех. поражение
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Крылья Советов
    2:0
    Алания
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    3:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Факел
    0:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Торпедо
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Краснодар-2
    2:3
    Пари НН
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Балтика
    1:0
    Енисей
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 5 тур, группа B
    4 октября, воскресенье
    11:00
    Уфа (мол)
    2:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 5 тур, группа A
    4 октября, воскресенье
    13:00
    Ростов (мол)
    0:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 5 тур
    4 октября, воскресенье
    13:00
    Осасуна
    2:0
    Сельта
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Алавес
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Леванте
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:30
    Кадис
    1:1
    Гранада
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Барселона
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 9 тур
    4 октября, воскресенье
    13:00
    Ленинградец
    2:0
    Коломна
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Родина
    0:0
    Смоленск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    13:15
    Гронинген
    1:0
    Аякс
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Спарта
    4:4
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    1:4
    Фейеноорд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:45
    ПСВ
    2:0
    Фортуна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 3 тур
    4 октября, воскресенье
    13:30
    Аталанта
    5:2
    Кальяри
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Беневенто
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Парма
    1:0
    Верона
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Милан
    3:0
    Специя
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    13:30
    Денизлиспор
    0:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Бешикташ
    0:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    6:0
    Хатайспор
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Касымпаша
    1:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Лестер
    0:3
    Вест Хэм
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Саутгемптон
    2:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    2:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Вулверхэмптон
    1:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    Манчестер Юнайтед
    1:6
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:15
    Астон Вилла
    7:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 5 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    3:2
    Александрия
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Десна
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:30
    Колос
    1:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    2:1
    Химки
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Сочи
    4:2
    Ростов
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    1:1
    Ахмат
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:00
    Динамо
    2:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Сент-Джонстон
    0:2
    Селтик
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    2:0
    Росс Каунти
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 6 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Монпелье
    0:1
    Ним
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:0
    Монако
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    3:0
    Дижон
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Метц
    3:1
    Лорьян
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Страсбур
    0:3
    Лилль
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Ренн
    2:2
    Реймс
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Лион
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 8 тур
    4 октября, воскресенье
    14:30
    Брюгге
    3:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Гент
    5:1
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:15
    Шарлеруа
    1:2
    Стандард
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:45
    Остенде
    3:0
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 9 тур
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Легион
    3:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Ессентуки
    1:5
    Кубань
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    СКА
    2:1
    Форте
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Спартак-Нальчик
    1:1
    Анжи
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Черноморец
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    0:1
    Вайле
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    2:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Ольборг
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Хорсенс
    2:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:00
    Копенгаген
    3:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Штурм
    4:0
    Альтах
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Зальцбург
    7:1
    Хартберг
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Рапид
    3:0
    ЛАСК
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    0:1
    Арис
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:15
    Аполлон Смирнис
    1:0
    Ларисса
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    3:0
    ОФИ
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:30
    ПАС
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:45
    Атромитос
    1:0
    АЕК
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 4 тур
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Брентфорд
    2:4
    Престон
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Сток Сити
    1:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 3 тур
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Вольфсбург
    0:0
    Аугсбург
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Бавария
    4:3
    Герта
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 6 тур
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Сигма
    2:2
    Виктория
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Богемианс 1905
    2:0
    Фастав
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Слован
    3:0
    Пршибрам
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Баник
    0:1
    Славия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Базель
    3:2
    Люцерн
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    1:0
    Серветт
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    1:0
    Вадуц
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 3 тур
    4 октября, воскресенье
    17:30
    Насьональ
    0:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:30
    Фамаликан
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:30
    Бенфика
    3:2
    Фаренсе
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    23:00
    Портимоненси
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 6 тур
    4 октября, воскресенье
    17:30
    Кайрат
    3:0
    Астана
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 20 тур
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    1:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Бранн
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    2:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Старт
    5:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:30
    Русенборг
    4:1
    Одд
    Матч завершен
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