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    Расписание матчей 08-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 20 тур
    8 ноября, воскресенье
    00:01
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Форталеза
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    01:00
    Сан-Паулу
    2:1
    Гойас
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:2
    Коритиба
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 18 тур
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Тараз
    2:4
    Шахтер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Окжетпес
    0:1
    Жетысу
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 28 тур
    8 ноября, воскресенье
    13:00
    Белшина
    1:5
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Славия-Мозырь
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 8 тур
    8 ноября, воскресенье
    13:30
    Анкарагюджю
    2:2
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    13:30
    Йени Малатьяспор
    2:0
    Денизлиспор
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Кайсериспор
    0:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Истанбул Башакшехир
    2:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Сивасспор
    1:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 14 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Химки
    2:0
    Рубин
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    ЦСКА
    2:0
    Ростов
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    5:1
    Локомотив
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    3:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 8 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:15
    Утрехт
    0:3
    Аякс
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    Витесс
    3:1
    Эммен
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    2:0
    Гронинген
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:45
    Херенвен
    0:3
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    ПСВ
    3:0
    Виллем II
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 7 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:30
    Лацио
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:3
    Рома
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Торино
    0:0
    Кротоне
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Болонья
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:45
    Милан
    2:2
    Верона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Вест Бромвич
    0:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Лестер
    1:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:30
    Манчестер Сити
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:15
    Арсенал
    0:3
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Рух
    2:2
    Ингулец
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    Заря
    0:0
    Ворскла
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 14 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Мазервелл
    1:4
    Селтик
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    8:0
    Гамильтон Академикал
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 10 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Брест
    3:2
    Лилль
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Ланс
    4:4
    Реймс
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Лорьян
    0:2
    Нант
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Метц
    1:1
    Дижон
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Ним
    1:5
    Анжер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    1:2
    Монако
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Лион
    2:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 12 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:30
    Антверпен
    1:1
    Стандард
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Остенде
    1:3
    Брюгге
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:15
    Гент
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:45
    Серкль Брюгге
    1:3
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 8 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    0:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    Аполлон Смирнис
    1:3
    ПАОК
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 9 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Хетафе
    1:3
    Вильярреал
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:15
    Реал Сосьедад
    2:0
    Гранада
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    Леванте
    1:1
    Алавес
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    Вальядолид
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Валенсия
    4:1
    Реал
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 7 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Теплице
    1:2
    Слован
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Карвина
    2:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Славия
    1:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:15
    Виктория
    3:1
    Спарта
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 8 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Нордшелланд
    1:1
    Вайле
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Люнгбю
    1:2
    Орхус
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Брондбю
    3:1
    Оденсе
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Мидтьюлланд
    4:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Хорсенс
    0:3
    Сендерийск
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 7 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    ЛАСК
    4:0
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Рапид
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 7 тур
    8 ноября, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    2:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Байер
    4:3
    Боруссия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    0:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 7 тур
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    2:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Фаренсе
    3:1
    Боавишта
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    Порту
    3:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Бенфика
    2:3
    Брага
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 24 тур
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    2:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    7:0
    Олесунн
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    3:0
    Русенборг
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Сандефьорд
    0:0
    Стабек
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Старт
    3:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:30
    Волеренга
    2:0
    Одд
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Чикаго Файр
    3:4
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Коламбус
    2:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Ди Си Юнайтед
    2:3
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Интер
    2:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:1
    Торонто
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Орландо Сити
    2:3
    Нэшвилл
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
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