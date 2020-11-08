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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стабек
Сандефьорд - Стабек: обзор матча 08 ноября 2020
Сандефьорд
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
0 : 0
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Стабек
Замена
R.
️️️️
С. Гуссиас
89'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Вега
89'
82'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
D. Maatsen
81'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
M. Antonsson
68'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
Л. Касси
55'
Желтая карточка
E. Jonassen
39'
Желтая карточка
M. Solheim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
2
Lars Grorud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
1-2-5
2
Хаакенстад
24
Сингх
15
Вега
4
7
4
3
3
2-4-4
12
Сандберг
3
Оттесен
71
Вальсвик
24
Костадинов
17
Касси
2
32
Бохинен
11
14
26
5
15
Бренден
15
Бренден
15
Вега
99
Хансен
99
Хансен
15
Вега
28
Гуссиас
10
10
28
Гуссиас
14
22
Ботхейм
22
Ботхейм
14
17
Касси
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
17
Касси
11
19
19
11
Остались в запасе
Сандефьорд
Стабек
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
6
Emil Palsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
6
Emil Palsson
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
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